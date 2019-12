Was die neue EU-Kommission vorhat, ist nicht weniger als eine industrielle Revolution in grün. Sie erfordert den radikalen Umbau von Wirtschaft, Industrie, Produktion, Bauweise, Mobilität und Energieversorgung bis hin zu privaten Haushalten. Was Deutschland nach dem plötzlichen Ausstieg aus Kohle und Kernkraft nach der Energiewende 2011 in klein erlebte, steht nun der EU in XXL bevor, mit allen Chancen und mit allen Risiken.