Als Bundesverteidigungsministerin hat sich Ursula von der Leyen (CDU) in den vergangenen sechs Jahren für eine Stärkung Europas im Militärbereich eingesetzt. Vor der Abstimmung des Europaparlaments über ihre Ernennung zur EU-Kommissionspräsidentin muss sie in den Fraktionen auch zu anderen EU-Politikbereichen Rede und Antwort stehen. Viele Abgeordnete wissen bisher nicht, wofür die Deutsche europapolitisch steht. Wie sich von der Leyen in den vergangenen Jahren zu wichtigen Europa-Themen geäußert hat: