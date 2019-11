Ursula von der Leyen

Quelle: AP

Ursula von der Leyen will als neue Präsidentin der EU-Kommission den Klimawandel in den Fokus rücken. "Wir sprechen von einer Billion, die wir auf den Weg bringen müssen", sagte von der Leyen im heute journal. Das Geld solle aus dem EU-Haushalt, den Mitgliedsstaaten und dem Privatsektor kommen.



"Alle wissen, daß der Kampf gegen den Klimawandel keinen Aufschub mehr erträgt, daß wir handeln müssen", so von der Leyen weiter. Es sei wichtig, dass Deutschland auf europäischer Ebene zeige, "dass wir vorangehen können".