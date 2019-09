Die designierte Verkehrskommissarin aus Rumänien bekam im Rechtsausschuss wegen zwei umstrittenen Krediten von insgesamt fast einer Million Euro keine Freigabe bei der Prüfung möglicher Interessenskonflikte. Dabei geht es um eine Spende von 168.000 Euro an die regierende sozialdemokratische Partei in Rumänien, die sie zunächst nicht angegeben hatte. Sie diente der Finanzierung ihres Europawahlkampfes zur heutigen EU-Abgeordneten. Plumb hatte das Geld als Kredit von einer ungenannten Privatperson erhalten.



Darüber hinaus gab die Sozialdemokratin zunächst einen Bankkredit von 800.000 Euro zum Immobilienkauf nicht an. Der 59-Jährigen zufolge diente er zum Kauf eines Hauses für ihre Familie. In beiden Fällen sieht Plumb keinen Verstoß gegen Bestimmungen. Wenn der Rechtsausschuss aber nicht noch seine Position ändert, darf sie nicht in die für kommenden Mittwoch geplante Fachanhörung im Verkehrsausschuss. Rumänien müsste dann wohl einen Ersatzkandidaten nominieren.