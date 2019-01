Die Flaggen der EU und Großbritanniens in London. Symbolbild

Quelle: Tim Ireland/XinHua/dpa

Mit einem leidenschaftlichen Leserbrief in der Londoner Zeitung "Times" haben deutsche Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Briten zum Verbleib in der EU aufgerufen. "Die Briten sollten wissen, dass wir keine Entscheidung für unumkehrbar halten", hieß es dort.



Der britische Ex-Premierminister Tony Blair bezeichnete den deutschen Aufruf zur Abkehr vom Brexit in der "Welt" als "sehr hilfreich". Es sei sehr wichtig, dass Europa die Briten willkommen heiße.