Der mutmaßlicher Terrorist wurde in Spanien gefasst. Archivbild

Quelle: ---/National Polizei/dpa

Ein von Deutschland gesuchter mutmaßlicher Helfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist in Spanien gefasst worden. Der 25 Jahre alte Marokkaner sei in der Provinz Alicante festgenommen worden, teilte die spanische Polizei mit.



Der mutmaßliche Dschihadist sei 2017 aus Deutschland geflohen, habe sich "heimlich in mehreren Ländern aufgehalten" und dann in Spanien versteckt. Die Festnahme des Mannes sei aufgrund eines von Deutschland ausgestellten Europäischen Haftbefehls erfolgt.