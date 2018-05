Rund 1.000 Islamisten aus Deutschland sollen zum IS gereist sein. Quelle: Swen Pförtner/dpa

In den vergangenen Jahren sind mehr als 1.000 Islamisten aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak gereist, um sich dort Terrorgruppen anzuschließen. Das geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor.



Demnach gibt es Hinweise, wonach etwa 170 mutmaßliche Islamisten aus Deutschland bei Kampfhandlungen oder unter anderen Umständen in Syrien oder dem Irak ums Leben gekommen sind. Wie viele von ihnen sich dem IS angeschlossen haben, wissen die Behörden nicht genau.