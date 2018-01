Ein wesentlicher Grund dafür liegt in China. Die Regierung dort will den Autoherstellern eine Quote vorschreiben für den Absatz von Elektroautos oder solchen mit Hybridmotoren. So will sie die Luftverschmutzung bekämpfen. Ursprünglich waren da schon vom nächsten Jahr an acht Prozent vorgesehen, diese Quote sollte in den beiden Folgejahren auf zehn beziehungsweise zwölf Prozent gesteigert werden.