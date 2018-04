Es dauert rund anderthalb Stunden, bis die Angel aus Pappe fertig gebaut ist. Vorgestanzte Teile müssen aus einem Bastelbogen ausgebrochen, nach einer genauen Anleitung gefaltet, ineinander gesteckt und verbunden werden. So entstehen ein Griff, eine Spule mit Kurbel und ein langer Schaft, an dem ein Bindfaden aus- und wieder eingerollt werden kann. Labo kommt ganz ohne Schere und Klebstoff aus. In einigen Elementen stecken Gummibänder und Schnüre. Alles fühlt sich so an, wie sich echtes Spielzeug nun mal anfühlt.