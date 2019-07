Die Leiche wurde mit einem Hubschrauber geborgen. Symbolbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Eine 50-jährige Frau aus dem Raum Dresden ist beim Wandern in Tirol von einem herabstürzenden Felsbrocken in den Tod gerissen worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt die Frau bei dem Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma und einen Genickbruch und dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.



Die 50-Jährige war mit drei weiteren Frauen auf dem Cottbuser Höhenweg unweit des Steinkogel im Pitztal unterwegs, als sie von einem Stein getroffen und dann etwa 50 Meter in die Tiefe gerissen wurde.