In der aktuell anstehenden Debatte über ein neues CDU-Grundsatzprogramm werben mehrere Unionspolitiker für die Idee eines verpflichtenden Dienstes junger Leute in Bundeswehr oder zivilen Einrichtungen zum Nutzen der Allgemeinheit. Zahlreiche Politiker und Experten melden jedoch auch Zweifel an.