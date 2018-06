Handys am Lenkrad können tödliche Folgen haben. Quelle: Bernd Weissbrod/dpa

Eine junge Frau hat gestanden, den Tod eines Radfahrers verursacht zu haben, weil sie am Steuer telefoniert und eine rote Ampel missachtet hat. "Bitte glauben Sie mir, es tut mir alles so leid", sagte die 25-Jährige schluchzend im Amtsgericht Hannover.



Der Anklage zufolge war die Frau im Juli 2017 durch ein Handygespräch abgelenkt und fuhr deshalb trotz Rotlichts mit Tempo 50 bis 60 auf eine Kreuzung in Langenhagen. Der Radfahrer hatte Grün. Er wurde erfasst und starb zwei Tage später.