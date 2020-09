Blick auf die jüdische Westbank-Siedlung Ari'el. Archivbild

Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa

Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf hat 112 Firmen benannt, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit den Siedlungen in den von Israel besetzten Gebieten involviert waren. Mehr als 90 stammen aus Israel, aber es sind etwa auch Firmen aus den USA, den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich dabei.



Das UN-Menschenrechtsbüro betonte, dass mit der Aufnahme in die Liste keine rechtliche Charakterisierung der Firmenaktivitäten verbunden sei. Israel verurteilte die Veröffentlichung. Die Liste sei unzuverlässig und einseitig.