In den vergangenen Jahren ging es für Steinmeier nach Südtirol. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist im Urlaub. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes ist er bis zum 19. August in den Ferien. Über den Urlaubsort wird Stillschweigen bewahrt. Steinmeier dürfte aber wieder in Südtirol sein, seit vielen Jahren zieht es ihn auf den Ritten oberhalb von Bozen.



Seine Vertretung übernimmt Bundesratspräsident Michael Müller (SPD). Am 1. und 2. August vertritt ihn der Vizepräsident der Länderkammer, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).