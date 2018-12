Streit zischen CDU und CSU.

Überhaupt klappt in der neuen Koalition erst einmal nicht viel. Im Sommer bringt Horst Seehofer die Regierung fast an ihr Ende, als er einen Masterplan Asyl mit Grenzkontrollen einführen will. Die Unionsschwestern CDU und CSU streiten sich auf offener Bühne, böse Worte fallen, mit Rücktritt wird gedroht - und wieder zurückgenommen, Kanzlerin Merkel muss ihren Innenminister Seehofer daran erinnern, dass sie die Richtlinienkompetenz in der Regierung hat. Am Ende, zu Beginn des heißen Sommers, sind alle beschädigt und alle erschöpft. Nur in der Sache ist im Grunde nichts passiert, bis heute werden kaum Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückgeschickt.