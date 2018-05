"Porträt eines jungen Mannes" von Rembrandt Quelle: René Gerritsen/Jan Six Fine Arts/Hermitage/dpa

Ein niederländischer Kunsthändler will ein unbekanntes Gemälde von Rembrandt (1606-1669) entdeckt haben. Es wäre das erste unbekannte Werk seit mehr als 40 Jahren, teilte das Amsterdamer Museum Hermitage mit. Das Bild wird dort ausgestellt.



Der Kunsthändler Jan Six hatte das "Porträt eines jungen Mannes" bei Christie's in London ersteigert. Ein Experte will die Echtheit festgestellt haben. Six hatte das Bild für 156.000 Euro ersteigert. Er wolle das Gemälde nun verkaufen, so das Museum.