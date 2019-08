Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos. Archivbild

Quelle: Socrates Baltagiannis/dpa

Einen Tag nach der Ankunft Hunderter Migranten auf der Insel Lesbos hat die griechische Regierung die Verlegung von etwa 1.000 Menschen aufs Festland angekündigt. Außenminister Nikos Dendias rief die Türkei auf, ihren Verpflichtung nachzukommen, Migranten von der Einreise nach Griechenland abzuhalten.



Auf Lesbos waren am Donnerstag 547 Migranten aus der Türkei angekommen. Es ist die höchste Zahl an Migranten, die seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Pakts 2016 an einem Tag in Griechenland ankamen.