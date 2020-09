Die Besatzung der "Alan Kurdi" ist im Mittelmeer bei der Rettung von Migranten von libyschen Streitkräften bedroht worden. Drei libysche Schiffe hätten das deutsche Seenotrettungsschiff bedrängt, Maskierte hätten Warnschüsse in die Luft und ins Wasser abgegeben, berichtete der Sprecher der Hilfsorganisation Sea-Eye, Gorden Isler. Die Migranten seien mit Maschinenpistolen bedroht worden.



Zuvor sei ein Schlauchboot mit etwa 92 Migranten an Bord vor der Libyens Küste in Schwierigkeiten geraten. Einige Menschen seien aus Panik bereits ins Wasser gesprungen.