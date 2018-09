Mariano Rajoy war von 2011 bis 2018 Ministerpräsident Spaniens. Quelle: Europa Press/Europa Press/dpa

Mariano Rajoy ist knapp drei Wochen nach seiner Abwahl als spanischer Ministerpräsident in seinen alten Beruf zurückgekehrt. Der 63-Jährige trat seine frühere Stelle beim Grundbuchamt des Badeortes Santa Pola in der Provinz Alicante an. Für seine Politikkarriere hatte Rajoy sich vor 28 Jahren in Santa Pola von seiner Stelle als Grundbuchführer beurlauben lassen.



Nach seiner Abwahl war Rajoy als Chef der konservativen Volkspartei (PP) zurückgetreten und hatte seinen Abgeordnetensitz abgegeben.