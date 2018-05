Mehrere Parlamentarierinnen verwiesen auf eine Umfrage, nach der ein Drittel aller Frauen in der EU mindestens ein Mal Opfer von sexueller Belästigung oder Gewalt wurde. "Me too", sagte die deutsche Grüne Terry Reintke. "Auch ich wurde sexuell belästigt, wie Millionen von Frauen in der EU." Die Italienerin Eleonora Forenza von der Linksfraktion berichtete, wie sie als junge Studentin von einem 70 Jahre alten Hochschullehrer missbraucht wurde.