Der ermordete US-Senator Robert F. Kennedy. Archivbild

Quelle: UPI/dpa

Der inhaftierte Mörder des US-Senators Robert F. Kennedy ist nach Medienberichten in einem Gefängnis in Kalifornien von einem Mitinsassen mit einem Messer verletzt worden. Der 75-jährige Sirhan Bishara Sirhan befinde sich in einer Klinik und sein Zustand sei stabil, berichtete die "New York Times". Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar.



Der in Jerusalem geborene Palästinenser Sirhan hatte Kennedy am 5. Juni 1968 in Los Angeles erschossen. Fünf Jahre zuvor wurde Kennedys Bruder, Präsident John F. Kennedy, in Dallas erschossen.