In Nepal gibt es wieder mehr Panzernashörner. Symbolbild

Quelle: WWF/dpa

Ein seltenes Nashorn, das bei Überschwemmungen nach Indien getrieben war, ist nach mehr als einem Jahr zurück in Nepal. Das etwa 20 Jahre alte Weibchen wurde betäubt und per Laster sowie Boot zurück in den südnepalesischen Chitwan-Nationalpark gebracht.



Im Sommer 2017 waren mehrere Panzernashörner aus Chitwan weggespült worden. Inzwischen sind offiziellen Angaben zufolge elf der Tiere aus Indien zurückgebracht worden. Die Nashornpopulation in Nepal wächst und wird auf 645 geschätzt.