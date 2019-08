Eingestürzte Häuser, Trümmer, Autowracks. Plötzlich aber erwächst aus der Steinwüste die vom IS gesprengte Große Moschee des an-Nuri mit ihrem berühmten schiefen Minarett. Virtuell entsteht neu, was eines Tages vielleicht auch in Wirklichkeit wieder aufgebaut werden könnte. "Von Mossul nach Palmyra - Eine virtuelle Reise durch das Weltkulturerbe" heißt die Ausstellung, die von Freitag (30. August) an bis zum 3. November in der Bundeskunsthalle zu sehen ist.