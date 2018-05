Merkel (r.) präsentiert Kramp-Karrenbauer. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

CDU-Chefin Angela Merkel erwartet von Annegret Kramp-Karrenbauer als künftiger Generalsekretärin wichtige Impulse für die Arbeit der Partei. Sie empfinde es als "ein großes Glück", dass die saarländische Ministerpräsidentin sich künftig dafür einsetzen wolle, die CDU zusammenzuhalten, sagte die Kanzlerin in Berlin.



Merkel dankte dem scheidenden Generalsekretär Peter Tauber für seine Arbeit. Am Montag soll Kramp-Karrenbauer auf einem Parteitag in Berlin zur Generalsekretärin gewählt werden.