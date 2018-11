Der braun-weiße Husky Sinatra hat eine weite Reise hinter sich.

Quelle: Bronte Wittpenn/Tampa Bay Times/AP/dpa

Vor eineinhalb Jahren war Hund Sinatra in New York weggelaufen - dann tauchte der Husky im US-Sonnenstaat Florida wieder auf. Nun ist er zurück bei seinen Besitzern, wie der Sender BBC berichtete. Zwischen dem New Yorker Stadtbezirk Brooklyn und Tampa in Florida liegen rund 1.800 Kilometer.



Die Finderin in Florida konnte die Besitzer in New York mit Hilfe sozialer Netzwerke ausfindig machen. Wie der Husky die 18 Monate fern der Familie verbracht habe, werde man wohl nie erfahren, hieß es.