Kuratorin Kathrin Meyer zufolge wird erstmals in der europäischen Museumslandschaft eine umfassende und interdisziplinäre Annäherung an die wichtigsten Mit-Lebewesen unternommen. Die Ausstellung wolle zeigen, dass Pflanzen "hochkomplexe Lebewesen sind, die über unglaubliche Fähigkeiten verfügen", sagte Meyer.



"Im fehlenden Bewusstsein darüber, wie sehr wir tagtäglich von Pflanzen abhängig sind und wie sehr wir sie manipulieren, zeigen sich auch die blinden Flecken unserer Kultur", betonte sie. Die Ausstellung mit dem Titel "Von Pflanzen und Menschen. Ein Streifzug über den grünen Planeten" ist bis April 2020 in Dresden zu sehen. Auf etwa 800 Quadratmetern präsentiert sie kulturhistorische Zeugnisse und Kunstwerke, wissenschaftliche Präparate, Fotografien und Videoinstallationen.