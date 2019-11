Die Vorlesung von AfD-Mitgründer Lucke wird erneut bewacht.

Quelle: Tim Vogel/dpa

Der AfD-Mitgründer und Hamburger Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke hat seine Vorlesung an der Universität Hamburg fast störungsfrei halten können. Seine ersten beiden Vorlesungen waren gestört worden, die dritte in der vergangenen Woche konnte er halten.



Eine Studentin kritisierte Luckes Thesen in der Volkswirtschaft und wurde durch einen privaten Sicherheitsdienst aus dem Hörsaal geleitet. Zur Veranstaltung am Mittwoch kamen zwischen 100 und 150 Studenten. Eine Polizei-Hundertschaft bewachte die Veranstaltung.