Königin Elizabeth II. ernannte Boris Johnson zum neuen Premier.

Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Wechsel in der Downing Street: Der umstrittene Brexit-Hardliner Boris Johnson ist neuer Premierminister Großbritanniens. Er wurde von Königin Elizabeth II. zum Regierungschef ernannt.



Der 55-Jährige tritt damit die Nachfolge von Theresa May an. Johnson plant Medienberichten zufolge eine größere Umbildung des Kabinetts, dem viele Brexit-Hardliner angehören sollen. Er will Großbritannien am 31. Oktober aus der EU herausführen - und scheut vor einem Austritt ohne Vertrag nicht zurück.