Staatspräsident Erdogan wirbt um Stimmen im Ausland. Quelle: Pool Presdential Press Service/AP/dpa

Die Türkei wird die lange geplante Autobahn zwischen Sarajevo und Belgrad finanzieren. Für diesen Transitweg zwischen Bosnien-Herzegowina und Serbien sei eine Absichtserklärung unterschrieben worden. Das sagte das muslimische Mitglied im dreiköpfigen Staatspräsidium, Bakir Izetbegovic, am Rande des Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.



Erdogan hat in Sarajevo den einzigen Wahlkampfauftritt im europäischen Ausland vor den Parlaments- und Präsidentenwahlen am 24. Juni.