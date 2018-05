von Schönburg: Kinder werden schnell aus der klassischen Familie gerissen. Autorität gilt den Kulturmarxisten als archaisch und überholt, Hierarchie als faschistisch, Autorität darf in ihren Augen nur das Kollektiv haben. Hier berühren sich Marxismus und Neo-Kapitalismus. Alle sollen arbeiten, alle sollen dem Wirtschaftskreislauf zur Verfügung stehen. In Zeiten, in der die Familie soziologisch, wirtschaftlich und kulturell unter Beschuss ist, haben Angehörige alter Eliten, dazu gehört der Adel, aber auch das klassische Bürgertum, die Pflicht, die Institution Familie, die Verwandtschaft, den Zusammenhalt zu verteidigen.