Der Roman «Deutschstunde» von Siegfried Lenz wird 50 Jahre alt. Quelle: Carsten Rehder/dpa

50 Jahre nach der Erstveröffentlichung der "Deutschstunde" von Siegfried Lenz (1926-2014) erscheint eine Jubiläumsausgabe des Romans. Sie wird ab Dienstag erhältlich sein, teilte der Hamburger Verlag Hoffmann und Campe mit. Regisseur Christian Schwochow arbeitet an einer Neuverfilmung, die auch im ZDF zu sehen sein wird.



Schwochow hält den Lenz-Roman für brandaktuell. In einer Zeit, in der in Anbetracht der politischen Situation Widerstand nötig sei, sei der Roman aktueller denn je, sagte er.