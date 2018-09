Models führen Schuhe vor. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Wegen der andauernden Hitze der vergangenen Wochen sind halbhohe Übergangsschuhe in diesem Jahr zu Ladenhütern geworden. Die Kundinnen seien durch den rapiden Temperaturwechsel im März direkt von den gefütterten Stiefeletten in die Sandalen umgestiegen, teilte der Bundesverband des deutschen Schuheinzelhandels mit.



Das Frühjahrsgeschäft sei in diesem Jahr weitgehend ausgefallen, hieß es. Wegen des schlechten Geschäfts seien vor allem kleinere Schuhgeschäfte weiter unter Druck geraten.