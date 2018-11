Die Flatter-Ulme befindet sich oft in Wassernähe. Quelle: Roloff/BdJ/dpa

Die Flatter-Ulme mit ihren markanten Brettwurzeln ist der Baum des Jahres 2019. In Feuchtgebieten und Flussauen zu Hause, bilde sie als einzige heimische Baumart Wurzeln wie ein Urwaldriese in tropischen Regenwäldern aus, erklärte die Stiftung Baum des Jahres.



Ihren Namen verdankt die Ulme ihren buschigen Blüten, die im Wind flattern. Ihr feuchter Lebensraum gilt aber als bedroht, weil viele Auen landwirtschaftlichen Flächen weichen. In Deutschland zählt die Flatter-Ulme zu den seltenen Baumarten.