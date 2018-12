Große Ehrung für Ex-US-Präsident George H.W. Bush. Archivbild

US-Präsident Trump lässt den Leichnam des verstorbenen Präsidenten George H. W. Bush in Texas von der Air Force One überführen. Trump sagte am Rande des G20-Gipfels, er und seine Delegation würden zunächst zurück nach Washington fliegen. Die Präsidenten-Maschine werde dann nach Houston geschickt, um Bushs Leichnam in die US-Hauptstadt zu bringen.



Trump nannte die Geste "eine besondere Ehrung, die er sehr verdient hat". Der Leichnam soll von Montag an im US-Kapitol aufgebahrt werden.