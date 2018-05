Die Renten-Auskunft soll künftig übersichtlicher werden. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Bundesregierung will den individuellen Rentenstand für gesetzliche und private Vorsorge künftig auf einem Blatt bündeln. Man arbeite mit Nachdruck an einer einheitlichen Information für Versicherte, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) der "Bild am Sonntag".



Jeder Bürger soll auf einem Blatt Papier sehen können, was er am Ende fürs Alter herausbekommt. Gebündelt werden sollen auf dem Papier gesetzliche Rente, Betriebsrente oder Pensionskassen und Geld aus privater Vorsorge.