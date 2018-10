Dreyer fordert die versprochenen Bildungs-Milliarden ein. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fordert vom Bund die in Aussicht gestellten fünf Milliarden Euro für Schulen. "Bildungsministerin Wanka hat in der vergangenen Legislaturperiode fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen angekündigt, die nicht gekommen sind", sagte Dreyer.



2016 hatte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung an den Schulen angekündigt. Das Geld ist bislang nicht geflossen.