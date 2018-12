Derzeit gibt es Nebel, Nieselregen, Wind und milde Temperaturen.

Quelle: Peter Steffen/dpa

Auch zum Ende des Jahres wird das Wetter in Deutschland weiter nicht wirklich winterlich. In den kommenden Tagen klettern die Temperaturen tagsüber deutlich in den Plusbereich. Statt Schneeflocken gibt es in vielen Teilen des Landes Regen in unterschiedlichen Variationen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.



Am Donnerstag ist es im Norden und Osten dicht bewölkt, ab und an regnet oder nieselt es. Im Süden und Westen soll es teils neblig-trüb werden und der Regen meist ausbleiben.