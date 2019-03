Sie würde niemals sofort mit Rassismus argumentieren, sagt Chebli. Sie gehe stets vom Positiven aus, weil sie an das Gute im Menschen glaube. "In den meisten Fällen ist es einfach nur Interesse. Wer aber dreimal nachbohrt, der will mich bewusst in eine Schublade packen." Für sie stehe hinter der Frage ein Denken, "das in unseren Köpfen tief verankert ist, aus dem wir endlich ausbrechen müssen".