Vonn beim Super-G schwer gestürzt

Lindsey Vonn nach ihrem Sturz in Are

Quelle: reuters

Lindsey Vonn ist beim Super-G der Alpin-WM in Are/Schweden schwer gestürzt. Die 34-jährigen US-Amerikanerin, die nach den Titelkämpfen ihre Karriere beenden will, raste nach einem Fahrfehler in ein Tor, kam zu Sturz und prallte mit hoher Geschwindigkeit in ein Fangnetz.



Nach einer kurzen Behandlungspause konnte die Weltcup-Rekordsiegerin aber wieder aufstehen und unter dem Applaus der Zuschauer auf Skiern ins Ziel fahren. Dem ersten Anschein nach blieb die schon mehrmals schwer verletzte Sportlerin von größeren Blessuren verschont.