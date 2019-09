Auffällig sei, dass "seit etwa elf Jahren der Anteil der Menschen, die mehrere soziale Probleme gleichzeitig haben, steigt - also etwa eine psychische Erkrankung, keine Arbeit und keine Wohnung", so Sauter-Ackermann. 2008 machte deren Anteil demnach 39,6 Prozent aus, im Jahr 2017 waren es 55 Prozent. Auch gebe es gerade in den Metropolen immer mehr einsame Menschen, die sich an die Mission wenden. "Die mischen sich hier am Bahnhof in die Menge, wollen durch Beobachten teilhaben", so die Geschäftsführerin.



Einer der Menschen, die nicht mehr mitkommen, ist Hans-Jürgen Guthold. Seit sieben Jahren lebt er am Ostbahnhof, arbeitete vor seiner Obdachlosigkeit etwa 15 Jahre als Altenpfleger auf einer Demenzstation. Früher hatte er ein Zuhause, ein Auto. Zwei Mal pro Tag kommt er jetzt zur Mission, um etwas zu essen und einfach mal irgendwo in Ruhe sitzen zu können - ohne dass ihn jemand verjage. "Wir sind ja nicht als Obdachlose auf die Welt gekommen", sagt er. Es könne jeden treffen.