Bierlokale werben mit bayerischem Bier, hat Zelepos beobachtet, "Löwenbräu gibt's in jedem Supermarkt", und am griechischen Nationalfeiertag werde im Münchner Konsulat neben der Nationalhymne auch die bayerische Landeshymne gesungen. Bayerisch-griechische Kulturvereine tragen die Verbindung in das 21. Jahrhundert, Schulklassen kommen ins Ottobrunner Museum.

Und Ottos Nachfahren? "Der Herzog von Bayern und das Haus Bayern begleiten seit König Ludwig I. die Entwicklung Griechenlands mit wohlwollendem Interesse und Sympathie", heißt es von Herzog Franz von Bayern, dem aktuellen Familienoberhaupt. Er erinnert an Tausende Bayern, die mit Otto nach Griechenland kamen - Beamte, Architekten, Wissenschaftler. Es sei "nicht so sehr das Verdienst einer einzelnen Person, sondern vieler Bayern, dass nicht nur die Begeisterung für die Antike in Bayern Spuren hinterlassen hat, sondern auch Bayern einige Spuren in Griechenland".