Erst seit den 1980er Jahren denke die Gesellschaft langsam anders über Technik: Nun gehe es mehr um Wassermanagement, um ausgewiesene Überflutungsflächen. Viele Naturschützer würden dem Rhein gerne wieder mehr Raum geben, nicht nur in Rückhaltebecken, sondern in Auenwäldern. Renaturierungsmaßnahmen am Rhein seien aber quasi unmöglich, meint Museumsleiterin Baumgärtner. "An den Zuflüssen wie Murg und Alb geht das, aber am Rhein nicht mehr. Überall wurde bis ans Ufer gebaut, es gibt Staustufen. Eine Veränderung hätte auch Folgen für die Schifffahrt." Auch der Fischereibiologe Kroll spricht von einem "schwer veränderten Wasserkörper" und ergänzt: "Das Gewässer ist so umgestaltet, das findet nie mehr in einen naturnahen Zustand zurück."