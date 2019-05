Beim Neuanfang hätten ihm seine vielen Interessen geholfen, sinniert der geläuterte Erpresser. "Ich habe im Gefängnis gelesen, was ich immer schon lesen wollte." Augenzwinkernd setzt er hinzu: "Angefangen habe ich mit "Schuld und Sühne" von Dostojewski." Und noch in Haft kam dann die Anfrage des "Eulenspiegels", ob er für das Satiremagazin zeichnen wolle. Er wollte, und das ist bis heute so geblieben. Auf dem aktuellen Titelbild hat er die britische Premierministerin Theresa May nach "Malle" geschickt. "Man bekommt noch Geld dafür, dass man Politiker vera...", sagt der Zeichner lachend.