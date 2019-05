Es war ein Riesenerfolg für uns alle. Hans Schuierer, damaliger Landrat von Schwanburg

Spätestens jetzt war die WAA Wackersdorf bundeweit im Gespräch. Immer mehr Menschen schlossen sich dem Widerstand der Atomkraftgegner an. Drei weitere Jahre gingen sie immer wieder auf die Straße, in den Taxöldener Forst und klagten gegen die Baugenehmigung.



Am 31. Mai 1989 schließlich war es so weit: Die Energiebetreiber verkündeten den Baustopp. Der jahrelange Widerstand der Bevölkerung und die nicht mehr kalkulierbaren Kosten hatten das Projekt endgültig zum Scheitern gebracht. Die WAA in Wackersdorf war damit Geschichte. Für Atomkraftgegner, die Oberpfälzer und Landrat Schuierer ein Jubeltag: "Man kann heute gar nicht mehr beschreiben, was für Gefühle das sind, wenn die Bemühungen und die ganzen Auseinandersetzungen doch noch zum Erfolg führen. Es war ein Riesenerfolg für uns alle."