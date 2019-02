Die Chris-Gueffroy-Allee führt heute von Ost- nach West-Berlin. Und zurück.

Quelle: ZDF

Wenige Meter abseits der Straße erinnert eine Stele an Chris Gueffroy. Ein Kranz wird heute dort niedergelegt. In der Kapelle der Versöhnung, an der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße, eine Kerze für ihn angezündet. Gueffroy, so heißt es in der kurzen Gedenkveranstaltung, steht für so viele, die sich mit der Mauer in den 28 Jahren ihres Bestehens nicht abfinden wollten. Nicht alle dieser Geschichten enden allerdings so tragisch.