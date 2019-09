Ungarn hatte in der Nacht vom 10. auf den 11. September 1989 seine Grenze geöffnet - in den folgenden Tagen wurde sie von Zehntausenden Menschen aus der DDR in Richtung Westen überquert. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erinnerte an die Grenzöffnung damals. "Das werden wir nie vergessen", schrieb er auf Twitter. "Die Menschen in Ungarn, die selbst noch um ihre Freiheit rangen, ebneten den Geflüchteten aus der DDR den Weg in die Freiheit.

Dafür bin ich ihnen von Herzen dankbar - als Deutscher und als Europäer."