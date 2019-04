Kölling: Das ist schon eine signifikante, große Gruppe, die sich teilweise auf der ganz extremen Seite befindet. Und die jetzt mit dem Wachsen der rechten Partei Vox auch wieder stärker in der politischen Debatte präsent ist. Aber da gibt es natürlich auch viele Graustufen: Personen, die in der PP (Anm. d. Red.: Partido Popular ist eine konservative und christdemokratische Partei in Spanien) ihr politisches Zuhause gefunden haben oder ganz normale Leute, deren Väter oder Großväter auf der einen oder anderen Seite des Bürgerkriegs gestanden haben und die immer noch in dieser Konfliktlinie denken.