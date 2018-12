Der Europäische Gerichtshof mit Sitz in Luxemburg. Archivbild

Quelle: Julien Warnand/EPA/dpa

Vor der entscheidenden Abstimmung über das Brexit-Abkommen am Dienstag im Parlament in London richten sich die Blicke nach Luxemburg. Dort urteilt der Europäische Gerichtshof heute, ob Großbritannien den Austritt aus der EU ohne Zustimmung der übrigen EU-Länder stoppen könnte. Das oberste schottische Zivilgericht hatte darum gebeten.



Laut zuständigem EuGH-Generalanwalt liege die Entscheidung allein in London. Folgen ihm die Richter, wäre die Schwelle für eine Brexit-Abkehr niedriger als gedacht.