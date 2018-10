Melania Trump, First Lady der USA, besucht Gizeh. Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Kurz vor der endgültigen Abstimmung über den Supreme-Court-Anwärter Brett Kavanaugh hat sich US-First Lady Melania Trump zu Wort gemeldet. Am Rande ihres Afrika-Besuches sagte sie in Kairo auf Nachfragen von Journalisten, Kavanaugh sei hoch qualifiziert für den Posten am obersten US-Gericht.



Melania Trump sagte, sie sei froh, dass das FBI die Anschuldigungen untersucht habe. Sie betonte auch, alle Missbrauchsopfer sollten Hilfe bekommen. "Ich bin gegen jede Form von Missbrauch oder Gewalt."