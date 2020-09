Die Polizei hebt die Gefährdungslage in Halle auf.

Quelle: Jan Woitas/dpa

Nach den tödlichen Schüssen in Halle hat die Polizei ihre Warnung vor einer akuten Gefährdungslage aufgehoben. "Sie können wieder auf die Straße, die Warnungen sind aufgehoben", twitterte die Polizei. Die Gefährdungslage werde nicht mehr als akut eingestuft.



Bei Angriffen mitten in Halle/Saale haben schwer bewaffnete Täter vor einer Synagoge und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen. Die Stadt Halle sprach von einer "Amoklage". Am frühen Nachmittag meldete die Polizei die Festnahme einer Person.